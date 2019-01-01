بارتوميو: ميسي لا يتحكم في صفقات برشلونة

رئيس برشلونة يرد على التكهنات الأخيرة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه لم يحسم مصير بيب سيجورا المدير الرياضي للنادي الكتالوني حتى الآن.

بعض التقارير الصحفية أكدت رحيل سيجورا عن منصبه، بسبب خلاف حول عودة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

بارتوميو قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة:"سيجورا مستمر بمنصبه، في الأيام القيلة القادمة سأحلل كل شيء قبل اتخاذ القرار النهائي".

ورد أيضاً على كيفية القيام بالصفقات الجديدة:"سمعت العديد من الأحاديث غير الصحيحة في وسائل الإعلام بالفترة الأخيرة".

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وأضاف:"ميسي أسطورة لبرشلونة ولكن ليس دوره هو أو أي لاعب آخر طلب التعاقد مع لاعبين بعينهم".

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وعن توليه منصب نائب الرئيس:"ليست المرة الأولى لي، سبق وأن فعلت ذلك في جميع المجالات سواء الهوكي، كرة اليد والسلة".

وخلال حديثه أكد بارتوميو وجود مفاوضات مع فيكتور فالديس حارس الفريق السابق، من أجل العودة للنادي بدور تدريبي بفرق الشباب أو الناشئين.