النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رسميًا | ميسي يحصل على الحذاء الذهبي للمرة الخامسة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
البرغوث يفض الشراكة مع كريستيانو رونالدو ويصبح أكثر لاعب في التاريخ يفوز بالحذاء الذهبي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تسلم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى للمرة الخامسة في تاريخه ليصبح أكثر لاعب يحقق الجائزة متفوقًا على كريستيانو رونالدو.

ميسي حصد الجائزة في 2010 و2012 و2013 و2017 و2018، بينما حققها رونالدو في 2008 و2011 و2014 و2015.

وقدّم الأطفال المصابين بمرض السرطان في مستشفى سان خوان ببرشلونة الأحذية الذهبية التي تحصل عليها ميسي في لفتة إنسانية.

اختيارات المحررين

Golden ball gala

وقال ميسي في تصريحات عقب استلامه الجائزة: "لم أتوقع الفوز بهذه الجوائز حينما بدأت مسيرتي الكروية، كل ما كنت أتمناه أن أكون محترفًا وأساعد فريقي".

وتابع: "أنا أستمتع بالعمل في برشلونة والمجهود الذي أبذله. ألعب في أفضل فريق في العالم مع أعظم اللاعبين ولولاهم لما تمكنت من تحقيق أي جائزة".

ميسي أكد أنّه في حالة بدنية جيدة وأنّه يقضي فترة رائعة مع الفريق ويحاول أن يتحسن كل يوم لكي يكون عند حسن ظن الجماهير.

Messi golden ball

وحول مواجهة ليون في دوري ابطال أوروبا علّق ميسي: "إنه فريق صعب والمواجهة لن تكون سهلة، شاهدنا ما قدموه أمام مانشستر سيتي ولا نتوقع منهم اللعب بأسلوب أقل من ذلك".

والتقط ميسي الصور التذكارية مع الأطفال الأربعة الذين قدموا أحذيته الذهبية بنهاية الحفل.

الموضوع التالي:
كأس مصر - بتروجيت يقصي الجزيرة ويصعد لربع النهائي
الموضوع التالي:
لجنة الانضباط توقف حسين عبد الغني بسبب سلوك غير أخلاقي
الموضوع التالي:
إنفانتينو: ما تفعله قطر لمونديال 2022 لم أره يحدث في أوروبا أو أي كأس عالم سابق
الموضوع التالي:
إيمري: إقالة مورينيو.. ليست أخبار سعيدة!
الموضوع التالي:
نهائي كأس العالم للأندية 2018 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز
إغلاق