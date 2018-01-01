ميسي: حققت الحذاء الذهبي لأنني في أفضل فريق بالعالم

تعرف على تصريحات ميسي بعد الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

تسلم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى للمرة الخامسة في تاريخه ليصبح أكثر لاعب يحقق الجائزة متفوقًا على كريستيانو رونالدو.

ميسي حصد الجائزة في 2010 و2012 و2013 و2017 و2018، بينما حققها رونالدو في 2008 و2011 و2014 و2015.

وقال ميسي في تصريحات عقب استلامه الجائزة: "لم أتوقع الفوز بهذه الجوائز حينما بدأت مسيرتي الكروية، كل ما كنت أتمناه أن أكون محترفًا وأساعد فريقي".

وتابع: "أنا أستمتع بالعمل في برشلونة والمجهود الذي أبذله. ألعب في أفضل فريق في العالم مع أعظم اللاعبين ولولاهم لما تمكنت من تحقيق أي جائزة".

وأخيرًا..😅 من هو الرقم 9⃣ الأخطر على الإطلاق.. الظاهرة رونالدو، باتيستوتا، فان نيستلروي.. دروجبا أم لاعب آخر؟ 🔥 pic.twitter.com/i8CA2uFTun — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

ميسي أكد أنّه في حالة بدنية جيدة وأنّه يقضي فترة رائعة مع الفريق ويحاول أن يتحسن كل يوم لكي يكون عند حسن ظن الجماهير.

وحول مواجهة ليون في دوري ابطال أوروبا علّق ميسي: "إنه فريق صعب والمواجهة لن تكون سهلة، شاهدنا ما قدموه أمام مانشستر سيتي ولا نتوقع منهم اللعب بأسلوب أقل من ذلك".

ميسي سجل 34 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي ليتفوق على محمد صلاح في سباق الهدافين بالدوريات الأوروبية.