مدرب الأرجنتين يعلق على إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة

أجواء متوترة بين قائد البلوجرانا وناديه مؤخراً

علق مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على التوتر الدائر بين قائده ليونيل ميسي وناديه برشلونة في الفترة الماضية، وإمكانية رحيله عن البلوجرانا.

ميسي دخل في سجال مع السكرتير الفني لبرشلونة وزميله السابق إريك أبيدال على إثر انتقاد الأخير للاعبين، مما فتح باب التكهنات عن إمكانية رحيل الأرجنتيني.

وقال سكالوني للإعلام: "أرى أن ميسي بحالة طيبة، في اللقاء الأخير أمام ريال بيتيس كان الأفضل في الملعب دون أن يسجل، قدم التمريرات الحاسمة وشارك في كل العمليات".

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وأضاف: "هو بحالة طيبة ومرتاح، ولكن هو من سيقرر مستقبله بنهاية الأمر، ولكن رأيي الشخصي أنه مرتاح في برشلونة، الأمر لا يقلقني".

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واستمر المدير الفني: "ميسي يشعر بالراحة في برشلونة وفي المنتخب الأرجنتيني، ولكن الأمر عموماً لا يخصني وسأبقى خارجه مهما حدث".

وعن بطولة كوبا أمريكا المقبلة: "من المهم أن نحاول الفوز بها، من المهم أن يعرف ميسي أننا نريد أن نحاول فعل الأمر، ليس هو فقط من يريد تحقيق البطولة".

وختم: "جميع من في المنتخب يريد الكأس وتحقيق بطولة مع المنتخب، المدرب، اللاعبون، لذا نأمل أن ننجح في الفوز".

وتلعب الأرجنتين مع تشيلي، أوروجواي، باراجواي، بوليفيا، وأستراليا ضمن البطولة التي ستُلعب على أراضيها بالمشاركة مع كولومبيا.