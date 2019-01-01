ويكيبيديا تسخر من ميسي بعد خسارة الأرجنتين

سقوط جديد لميسي مع التانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر موقع ويكيبيديا الشهير من ليونيل ميسي، قائد ونجم الأرجنتين، وذلك بعد خسارة الفريق على يد البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وفازت البرازيل بهدفين نظيفين على الأرجنتين فجر الأربعاء، لتواصل تفوقها على غريمتها التاريخية في المسابقة القارية وتبلغ النهائي.

ونشر حساب ويكيبيديا العربي على تويتر رسالة قال فيها: "كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة #ليونيل_ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام".

كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة #ليونيل_ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام. 😁 pic.twitter.com/3s0wLzd2Mb — ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) July 3, 2019

وفشل ميسي في تحقيق أي بطولة من الفريق الأول للمنتخب الأرجنتيني على صعيد كأس العالم وكوبا أمريكا.

البرازيل تقصي الأرجنتنين من كوبا أمريكا في أخر 5 مباريات بينهما في تاريخ البطولة 👇



2019 🇧🇷

2007 🇧🇷

2004 🇧🇷

1999 🇧🇷

1995 🇧🇷



عقدة 🤷‍♂️ pic.twitter.com/WqDd1Adyde — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

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ويبقى التتويج الوحيد لميسي بقميص الألبيسيليستي هو الحصول على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأوليمبي في 2008، وكأس العالم تحت 20 عاماً في 2005.

وسجل ميسي هدفاً وحيداً في النسخة الحالية لكوبا أمريكا من علامة الجزاء أمام الباراجواي في التعادل 1-1 بالدور الأول.