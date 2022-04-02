"لا أرى ميسي "الجد" يشارك أساسيًا في كأس العالم"

كشف أنطوني بيكنيتشيك، المدير الفني السابق لمنتخب بولندا عن عدم شعوره بالتهديد من الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل المواجهة المرتقبة بين البلدين في المونديال.

وكانت القرعة التي أقيمت لتحديد أماكن المنتخبات في المجموعات، قد أسفرت عن تواجد الأرجنتين مع بولندا في مونديال قطر القادم.

ولذلك تحدث مدرب منتخب بولندا السابق عن إمكانية وضع ميسي على مقاعد البدلاء أمام منتخب بلاده، نظرًا لقلة مستواه البدني مؤخرًا.

وتحدث بيكنيتشيك، الذي درب بولندا في كأس العالم 1982 بإسبانيا، وقال إن رؤية الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية وهو يواجه بولندا "كانت ستكون أكثر إثارة للاهتمام لو كان ميسي أصغر بخمسة أو ستة أعوام".

حيث قال: "لنكن صادقين، ميسي الآن هو الجد في الغابة، لم يعد اللاعب الذي كان عليه قبل بضع سنوات، ويبقى أن نرى الدور الذي سيلعبه في كأس العالم".

وواصل: "من الممكن أن يوضع على مقاعد البدلاء بالنظر إلى مستواه الحالي".

وتابع: "يمكنه أن يلعب دورًا مثل زلاتان إبراهيموفيتش مع السويد، سيلعب آخر 15 إلى 20 دقيقة، ويأتي كبديل".

وأوضح: "يمكن أن يكون له بطولة مثيرة، لا يمكنني استبعادها، حيث أن هناك دائما مفاجآت".

واختتم: "لكن برؤية كيف يبدو مع باريس سان جيرمان، فهو ليس مثل ميسي كما كان من قبل".

جدير بالذكر أن ميسي يتسعد مع فريق باريس سان جيرمان لمواجهة فريق لوريان غدًا في الجولة ال 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

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