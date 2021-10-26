ميسي أم بنزيما؟ نادال يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية !

التصويت تم إغلاقه على الجائزة

أعلن رافائيل نادال نجم التنس الشهير، عن تضامنه مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من أجل الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

بنزيما يقدم مستويات مميزة مع فرنسا وريال مدريد خلال عام 2021، ويعتبر من أقرب المرشحين للفوز بالجائزة.

ومع ذلك فالمهمة لا تبدو سهلة على صاحب الـ33 سنة، بوجود منافسة قوية مع ليونيل ميسي وجورجينيو وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

نادال قرر مساندة بنزيما في هذه المعركة المحتدمة، من خلال تغريدة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال نادال:"كل إعجابي ودعمي به كلاعب وشخص محترف خلال هذه السنة، حظًا سعيدًا في الفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، بنزيما".

Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021

ويأتي دعم نادال بعد يومين فقط من إغلاق التصويت على الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وينضم بذلك لاعب التنس الإسباني للعديد من الشخصيات الهامة التي رشحت بنزيما للفوز بالجائزة، مثل أرسين فينجر والظاهرة رونالدو.

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يذكر أن المهاجم المخضرم نجح في تسجيل 11 هدفًا وقام بصناعة 8 في 12 مباراة لعبها مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن.