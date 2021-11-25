ميسى في ذكرى وفاة مارادونا: لا أزال أنتظر مشاهدته على التلفاز!

في الخامس والعشرين من نوفمبر 2020، عاش عالم كرة القدم صدمة كبرى بوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، وفي ذكرى وفاة "الفتى الذهبي" يتحدث مواطنه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن ذكرياته معه.

ميسي أكد أنه يشعر أن الأمر كما لو كان بالأمس، وأنه شعوره لا يزال غريبًا برحيل دييجو.

وخلال مقابلته مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث ميسي عن ذكرى وفاة مارادونا، وتأثيرها عليه.

وقال ميسي: "يبدو أنه أمر لا يُصدق أن عامًا قد مر بالفعل، ويبدو أيضًا عن قصد أنه عندما لا يكون هنا، فإن الأرجنتين بعد كل هذه السنوات أصبحت بطلًا مرة أخرى".

وأضاف: "الحقيقة أن شعوري غريب، إنه مثل عدم التصديق، أفكر دائمًا أنه في مرحلة ما سأشاهده على التلفاز أو في مقابلة أو يبدي رأيه في أمر ما".

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "لقد مر وقت طويل، ويبدو وأن وفاته حدثت بالأمس، الحقيقة هي أنني سأحتفظ دائمًا بأفضل الذكريات التي كنت محظوظًا بما يكفي لمشاركتها معه".

في يوم وفاة مارادونا، كتب ميسي رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "إنه يوم حزين لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم، إنه يتركنا لكنه لن يغادر، لأن دييجو خالد، أحتفظ بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة لإرسال التعزية إلى جميع أفراد عائلته وأصدقائه".

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