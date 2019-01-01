ميريت: لست أقل من دوناروما ويمكنني حراسة مرمى إيطاليا

الحارس العائد من جديد يتحدى زميله في المنتخب الإيطالي على المركز الأساسي بالفريق

أصر أليكس ميريت حارس نادي نابولي الإيطالي، على أنه يستحق مركزاً أساسياً مع منتخب بلاده.

ميريت يعتبر الحارس الأول لنابولي، لكنه يأتي خلف جيانلويجي دوناروما مع المنتخب الإيطالي.

كريستيانو رونالدو ويوفنتوس - هل نجحت السيدة العجوز فيما فشل فيه ريال مدريد؟

صاحب الـ21 عاماً يعتقد أنه ليس أقل من نجم ميلان، وبمقدرته انتزاع المركز الأساسي بالأزوري.

وقال ميريت:"تعلمت الكثير من زملائي، المداورة في الحراسة شيء جيد وتجعلك مطالباً بالعمل".

4⃣



✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وأضاف:"أحاول تجهيز نفسي بشكل مستمر دون التعرض لأي ضغوط خارجية، وأعرف حاجتي لتطوير تعاملي مع الكرة".

وتابع:"ينقصني ميزة إبعاد الكرة بالشكل المناسب وأحاول تنمية مهاراتي يومياً".

مورينيو: يوفنتوس يمتلك الخبرة والجودة الكافية للفوز بدوري الأبطال

واستكمل:"دوناروما يلعب في الدوري الإيطالي لـ3 أو 4 سنوات، لا أجد نفسي أقل منه وأبذل كل ما لدي لإقناع المدربين بقدراتي".

تصريحات ميريت تأتي قبل مواجهة فريقه مع زيورخ غداً الخميس، في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.