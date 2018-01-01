ميرور تقدم اعتذارًا لإيمانويل إيبويه

صحيفة ميرور الإنجليزية تقدم اعتذارًا رسميًا لإيبويه بعدما نشرته عنه في العام الماضي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نشرت صحيفة الميرور البريطانية اعتذارًا للنجم الفرنسي السابق إيمانويل إيبويه، وذلك في عددها الصادر اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر للعام 2018، أي بعد عام بالضبط مما نشرته عنه الموسم الماضي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكانت صيحيفة ميرور قد نشرت قصة حول إيبويه وأنه أصبح مشردًا بعدما كان أهم لاعبي آرسنال في السابق، الأمر الذي انتشر كثيرًا في الأوساط الجماهيرية.

وذكرت ميرور في تقريرها أن سبب ما يعاني منه اللاعب الفرنسي السابق هو أن طليقته قد أساءت التصرف في أمواله، مما أدى إلى خسارتها كلها.

وتبين بعد ذلك أن هذا الخبر لم يكن صحيحًا، لتقدم صحيفة ميرور اعتذارًا وتعويضًا ماديًا لإيبويه عن الضرر الذي سببه له نشر هذه الشائعات.

وكان المدرب التركي فاتح تيريم قد عرض مساعدة إيبويه بعد نشر هذه الأخبار، وذلك ع نطريق توليته الإشراف على فريق جالطا سراي تحت 14 عامًا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الصحف الإنجليزية أخبارًا ويتبين كذبها فيما بعد، الأمر الذي أثر سلبًا على سمعة الصحافة الإنجليزية في الآونة الأخيرة.