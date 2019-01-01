مانشستر سيتي يُحسن من عرضه لضم كانسيلو، لكن بشرط!

ما هي تفاصيل العرض الجديد لمدافع يوفنتوس؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن صفقة انتقال جواو كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي لم تتوقف كليًا، بل مازال الباب مفتوحًا لإتمامها بنجاح.

إذ أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن النادي الإنجليزي قدم عرضًا جديدًا محسنًا لضم الظهير البرتغالي، تبلغ قيمته 55 مليون يورو، منهم 5 ملايين يورو حوافز مرتبطة بأداء ونتائج سهل تحقيقها.

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لكن الصحيفة أوضحت أن مانشستر سيتي لن يتقدم في المفاوضات سوى بعد التخلص من ظهيره الأيمن "دانيلو"، والذي رفض يوفنتوس أن يكون جزءً من صفقة انتقال كانسيلو لملعب الاتحاد.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد ارتدى قميص السيدة العجوز صيف 2018 قادمًا من فالنسيا بعدما رفض الإنتر تفعيل البند الذي يُتيح له ضمه نهائيًا في عقد استعارته من ناديه الإسباني والذي أبرم في صيف 2017.

ورغم موسمه الجيد في تورينو ولعبه 25 مباراة في السيري آ، إلا أن المدرب ماوريتسيو ساري لا يرغب بتواجده الموسم القادم، وذلك بسبب تواضع قدراته الدفاعية وحاجة المدرب لظهير يُجيد الدفاع كما الهجوم.