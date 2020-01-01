ميركاتو ناري ورغبة بعد خيبة .. هل يوقف بيراميدز تفوق الزمالك؟

بيراميدز والزمالك في مواجهة نارية مبكرة بالدوري المصري

لقاء قوي كعادته بين الزمالك وبيراميدز، غدًا الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة الثانية، ودائمًا ينتظره الجميع من أجل رؤية متعة كروية من الفريقين من حيث الإمكانيات التي تمتلكها اللاعبين في الطرفين.

من المبكر أن نكون على موعد لمباراة بين فريقين بهذه القوة، خاصًة وأن كان هناك منافسة من نوع خاص بينهما في الموسم الماضي على وصافة البطولة ولكن حسمها الفارس الأبيض بالخبرة.

ولكن، إذا رأينا تاريخ المواجهات بين الفريقين، نجد أنه ينحاز إلى الفارس الأبيض بشكل كبير، ولم يحقق بيراميدز سوى فوزًا واحدًا، فهل يعيد بيراميدز الفوز أم ستستمر الهيمنة البيضاء على تاريخ المواجهات.

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بيراميدز عقد الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي ومحمود وادي وغيرهم، ولكن هؤلاء يزيدون الفريق قوة لا محالة فهل يصنعوا الفارق؟

الفريق تعرض للهزيمة في اللقاء الأول أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وهو ما يزيد دافع اللاعبين لتحقيق الفوز على الزمالك، ولكن سيغيب عنهم رمضان صبحي بسبب البطاقة الحمراء.

ولكن بعد هذا الميركاتو القوي لبيراميدز، هل سيحقق الفوز على الزمالك؟ ، أم دافع الفريق الأبيض لتحقيق البطولة في الموسم الحالي بعد خيبة الأمل التي لحقت به بعد خسارة إفريقيا ستدفعه نحو ترسيخ نفسه عقدة لبيراميدز، فأليكم تاريخ مواجهات الفريقين (بمسمى بيراميدز القديم "الأسيوطي")

مباريات : 9

فوز الزمالك: 7

فوز بيراميدز: 1

تعادل الفريقين: 1

أهداف للزمالك: 18

أهداف لبيراميدز: 6

فمن الواضح أن تفوق الفريق الأبيض بشكل كبير، حيث بالمسمى الجديد، حقق الزمالك الفوز 3 مرات وتعادلوا مرة والفوز كان من نصيب بيراميدز في لقاء.

وفوز الزمالك يجعله تخطى 2 من المنافسين الأقوياء في أول جولتين، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدفين دون رد، فسيكون فوزه على بيراميدز بالخروج من عنق زجاجة كانت بمثابة ضربة قاتلة في حالة عدم تحقيق الفوز في اللقائين، خاصًة وأنه أمامه في الجولة الثالثة سموحة في مواجهة الأقل صعوبة نسبيًا عن أول جولتين، قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلي في الجولة الرابعة.