موناكو يفكر جدياً في التعاقد مع سليماني

صفقة قد تؤدي لرحيل فالكاو عن النادي الفرنسي

يواصل نادي موناكو الفرنسي، البحث عن تدعيمات جديدة بخط الهجوم، باستهداف الجزائري إسلام سليماني لاعب ليستر سيتي.

سليماني انضم لليستر في 2016 قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه لم يثبت قدراته مع النادي الإنجليزي.

الدولي الجزائري الحاصل مؤخراً على كأس الأمم الإفريقية مع بلاده، ذهب للإعارة مع نيوكاسل يونايتد وفنربخشة، قبل العودة للثعالب مرة أخرى.

صحيفة "فرانس فوتبول" اكدت اهتمام موناكو في استقدام سليماني، بعد الفشل في ضم ماورو إيكاردي وأندري سيلفا.

الصفقة تبدو واردة الحدوث، لرغبة اللاعب الواضحة في الخروج من أجل الحصول على فرصة اللعب كأساسي وإثبات قدراته.

سواريز ضمن 6 أسماء في مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة

كلوب: الحالة المالية منعت كوتينيو من العودة إلى ليفربول

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة بحالة حدوثها، إلى رحيل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو المتوقع انتقاله للدوري التركي، خاصة بعد تعاقد موناكو مؤخراً مع الفرنسي وسام بن يدر.