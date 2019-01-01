رئيس المقاولون مهاجمًا البدري والصقر: بيراميدز خطف أحمد علي

هداف الدوري انضم لبيراميدز بالشرط الجزائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب سهام نقده اللاذع لمسؤولي نادي بيراميدز، متهمًا إياهم بخطف مهاجم الفريق "أحمد علي".

وكان بيراميدز قد ضم أحمد علي هداف الدوري المصري بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع المقاولون العرب والبالغ مليون جنيه مصري فقط.

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وقال رئيس المقاولون في تصريحات تلفزيونية لبرنامج مساء الأنوار "أحمد علي لن يلعب مباراة الأهلي لأنه خُطف، ما حدث كان قرصنة".

أضاف غاضبًا "لا أعرف كيف سينظر الثنائي حسام البدري وأحمد حسن في وجهي بعد ذلك، لا أستطيع تخيل لقائي الأول بهما، الثنائي يتحدث دومًا عن الشرف والأمانة والصدق ويتعاملان باحترام مع الجميع، كيف أقدما على هذا التصرف وتلك القرصنة وخطفا لاعب من ناديه!".

"كان عليهما رد اللاعب حتى لو عرض نفسه عليهم، تمسكًا بالعلاقات الجيدة والاحترام المتبادل مع الأندية الأخرى، لكنها طلبا منه دفع الشرط الجزائي وإنهاء علاقته معنا والانضمام لبيراميدز".

واعترف محسن صلاح بخطأ وضع مثل هذا الشرط الجزائي منخفض القيمة في عقد أحمد علي، لكنه في نفس الوقت انتقد تصرف اللاعب وعمله على حرمان ناديه من الاستفادة من سعره، خاصة أن المقاولون كان بوابته للفوز بلقب هداف الدوري المصري وتمثيل منتخب مصر.