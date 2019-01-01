فالنسيا يُحاول خطف "هدف ميلان" من سامبدوريا

هناك مفاوضات متقدمة بين الطرفين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن فالنسيا دخل في مفاوضات مع سامبدوريا لضم دينيس برايت المطلوب في ميلان.

لاعب الوسط صاحب الـ25 عامًا ارتبط كثيرًا بالانضمام لمدربه ماركو جامباولو في ميلان، لكن المفاوضات بين الناديين لم تصل للجدية المطلوبة بعد، ربما لانشغال إدارة الروسونيري بأهداف أخرى.

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وأوضحت القناة الإيطالية الشهيرة أن فالنسيا بدأ بالفعل مفاوضة سامبدوريا حول برايت، لكن الناديين لم يتفقا بعد حول القيمة المالية للصفقة، علمًا أن بعض المصادر تحدثت عن استعداد السامب للبيع مقابل 15 مليون يورو بجانب حوافز أخرى مرتبطة بالأداء والنتائج.

وتبقى العقبة الأهم أمام الخفافيش هي التوصل لاتفاق مع لاعب أندرلخت السابق نفسه، إذ مازال هناك خلافًا حول التفاصيل المالية للعقد، وترى إدارة النادي الإسباني أن الراتب المطلوب من برايت مبالغًا به.

يُذكر أن اللاعب البلجيكي انضم لسامبدويا من أندرلخت صيف 2016 مقابل 8 ملايين يورو، ويرتبط مع النادي الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2021.