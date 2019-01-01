زوكانوفيتش يدفع بسانتوس خارج الأهلي

فرص البرازيلي تبدو ضعيفة جداً في المشاركة

عقد نادي الأهلي السعودي، جلسة مفاوضات مع مدافعه أدريلان سانتوس، من أجل حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق.

الأهلي تعاقد مؤخراً مع البوسني إيرفين زوكانوفيتش، والذي يلعب بنفس مركز سانتوس، مما قد يجعله مهدداً بالجلوس على دكة البدلاء.

وشهد الاجتماع تواجد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، لمعرفة موقف الجهاز الفني والإداري من استمراره.

تقارير سعودية أكدت نية الأهلي الواضحة في التخلي عن سانتوس، لعدم حاجته لخدماته في الفترة القادمة بعد ضم زوكانوفيتش.

نيمار يتجاهل المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

رونالدينيو "محبوس" في البرازيل بسبب الديون

وهو ما يدفع سانتوس المنضم للفريق الشتاء الماضي، نحو الرحيل عن الأهلي قبل نهاية عقده في يونيو 2020.

ويأتي ذلك رغم مشاركة اللاعب في المعسكر الإعدادي للفريق بالنمسا استعداداً للموسم الجديد.