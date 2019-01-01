خوانفران ينضم لألفيس في ساوباولو

بعد رفضه العديد من العروض من الدوري الأمريكي

اقترب الظهير الإسباني خوانفران، من خوض تجربة جديدة بعيداً عن أوروبا، مع نادي ساوباولو البرازيلي هذا الصيف.

خوانفران رحل عن أتلتيكو مدريد في شهر يونيو الماضي، نظراً لانتهاء عقده مع الروخابلانكوس، وعدم وجود أي رغبة في التجديد.

المدافع المخضرم يقضي الفترة الحالية بدون نادي، ولكن وفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإنه قرر الرحيل لساوباولو.

ويأتي ذلك لعدم تلقيه أي عرض مناسب من أندية أوروبا، نظراً لتقدمه الشديد في العمر، حيث بلغ مؤخراً 34 عاماً.

رونالدينيو "محبوس" في البرازيل بسبب الديون

نيمار يتجاهل المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

ويفضل خوانفران بهذه الخطوة الدوري البرازيلي، بعد تلقيه العديد من العروض من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن ينضم الإسباني صاحب الخبرة الطويلة، لداني ألفيس نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، والمنتقل حديثاً لساوباولو.