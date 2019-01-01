النصر يستهدف مدافع الزمالك بعرضٍ مغرٍ

العرض صعب أن يُرفض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية لتقديم النصر السعودي عرضًا لا يُرفض لضم مدافع الزمالك "حمدي النقاز" هذا الصيف.

وارتبط المدافع التونسي بارتداء قميص بطل السعودية منذ بداية الصيف، لكن الزمالك أصر دومًا أنه لن يُفرط في نجومه وقوامه الأساسي.

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الصحف المتابعة لسوق الانتقالات في مصر والسعودية أوضحت أن العرض السعودي كبير جدًا ومن الصعب رفضه، وأن إدارة صفوان السويكت مقتنعة تمامًا بنجاح الصفقة في النهاية.

وأضافت تلك المصادر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك سيعقد جلسة مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا للحديث معه عن مستقبله والعرض النصراوي، موضحة أن الرئيس لا يُمانع التخلي عن النقاز حال وجد البديل المناسب لتعويضه.

يُذكر أن الظهير الأيمن التونسي ارتدى القميص الأبيض في يناير 2018 وقد أظهر مستوً ممتازًا وساهم في تتويج الزمالك بكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.