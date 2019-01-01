رسميًا | شباب الأهلي يضم صانع ألعاب ليفسكي صوفيا

صفقة جديدة للفريق الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن شباب الأهلي دبي رسميًا تعاقده مع دافيد مارياني صانع ألعاب ليفسكي صوفيا البلغاري، وقد وقع اللاعب على عقد يمتد لعامين قادمين.

وحسم الفريق الإماراتي عدة صفقات لكنه لم يعلن أيًا منها ويفرض جدارًا من السرية حول تحركاته في سوق الانتقالات.

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ورحب الحساب الرسمي لشباب الأهلي على تويتر باللاعب السويسري لكن دون الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن المصادر المتابعة أوضحت أنها تمت مقابل 1.5 مليون يورو.

وقد لعب صاحب الـ28 عامًا 39 مباراة مع فريقه الموسم الماضي أحرز خلالهم 11 هدفًا وصنع 9، وقد انضم له في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوجانو السويسري الصيف الماضي.

من جانب آخر، بات وصيف دوري الخليج العربي قريبًا جدًا من حسم صفقة جناح الظفرة "سهيل المنصوري" لصالحه، إذ قاربت المفاوضات على النهاية السعيدة.

يُذكر أن شباب الأهلي أنهى الموسم الماضي في الإمارات بطلًا لكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ووصيفًا لدوري الخليج العربي الذي تُوج به الشارقة.