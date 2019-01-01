الرائد في مفاوضات مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

صفقة مهمة لو تمت لصالح الفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى إدارة الرائد للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب خلال المدة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

وحدد النادي مراكز صانع الألعاب وقلب الدفاع والمهاجم لتلك الصفقات الثلاثة، ليُتم بذلك عدد الأجانب المسموح له به في الدوري السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن خيار الرائد لمركز المهاجم وقع على ويلفريد بوني مهاجم مانشستر سيتي سابقًا، والذي انتهى عقده مع سوانسي سيتي مطلع يوليو الماضي ولم يتعاقد مع أي فريق بعد.

وتجري المفاوضات حاليًا بين الطرفين حول تفاصيل العقد الشخصي لبوني، إذ ستكون صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة تضع خيارات أخرى بديلة في أجدنتها الخاصة بالميركاتو، تحسبًا لفشل المفاوضات مع صاحب الـ30 عامًا.

وكان اللاعب الإفواري قد لعب الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع سوانسي معارًا للعربي القطري، ولعب معه 7 مباريات أحرز خلالها 5 أهداف.

يُذكر أن بوني لعب لعدد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الكروية، أبرزها سبارتا براجا وفيتيس وستوك سيتي ومانشستر سيتي قبل أن ينضم لسوانسي صيف 2017 مقابل 13 مليون يورو.