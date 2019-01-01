الاتحاد يتصدى لمحاولة لوتشيسكو ضم بريجوفيتش للهلال

النادي السعودي يرفض تمامًا رحيل مهاجمه الصربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تصدى اتحاد جدة بقوة لمحاولة رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي إقناع أليكساندر بريجوفيتش بارتداء قميص الزعيم الموسم القادم.

وكانت عدة صحف يونانية قد تحدثت عن محادثة هاتفية جمعت لوتشيسكو مع المهاجم الصربي، دعا المدرب خلالها بريجوفيتش للانضمام إليه في الهلال للعمل معًا مجددًا وتكرار نجاحهما منقطع النظير في باوك اليوناني، إذ كان الرجلان قد ساهما بقوة في تتويج باوك بالثنائية المحلية بعد غياب عن الفوز بالدوري دام 30 عامًا.

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رد فعل اتحاد جدة على تلك الأخبار كان حادًا وصارمًا، إذ رفض النادي تمامًا مثل تلك الأحاديث مؤكدًا أنه لن يتخلى عن أبرز نجومه، ومشددًا أن علاقته مع الهلال أكبر من أن تتأثر بأخبار تتناقلها الصحف في اليونان أو غيره من الدول.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن أحد المصادر في الاتحاد قوله "إدارة الأزرق لم تخاطبنا لقيد المهاجم، كما أن خروجه من العميد في هذا التوقيت يعد المستحيل بعينه".

مضيفًا "كيف بمدرب محترف أن يتحدث مع لاعب يرتبط بنادٍ لأربعة مواسم مقبلة ويطلب منه الانتقال إلى آخر منافس له".

وأوضحت الاقتصادية أن لوتشيسكو ورغم أنه يعي تمامًا صعوبة انتداب بريجوفيتش من جدة هذا الصيف، إلا أن نجاح الهلال في ضم أندريه كاريلو من بنفيكا شجعه للقيام بتلك الخطوة على أمل نجاحها.

يُذكر أن بريجوفيتش انضم للاتحاد قادمًا من باوك خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد أظهر نجاحًا ملفتًا في الموسم الماضي بإحرازه 11 هدفًا خلال 14 مباراة خاضها بقميص العميد.