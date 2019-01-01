الترجي يُحدد رقمًا خياليًا للتخلي عن البلايلي

المهاجم الجزائري بات مطلوبًا في عديد الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تتنافس عدة أندية عربية وأوروبية على الفوز بتوقيع يوسف البلايلي مهاجم الترجي التونسي بعد تألقه وظهوره اللافت مع منتخب بلاده الجزائر في كأس أمم أفريقيا.

وساهم المهاجم صاحب الـ27 بقوة في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري الغائب عنهم منذ نسخة عام 1990 التي أقيمت في كل توجو.

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وارتبط البلايلي بعدد من الأندية أبرزها الأهلي المصري والسد والدحيل القطريين وعدد من الأندية الفرنسية، وقيل في الإعلام أن ميلان تابعه خلال البطولة القارية بعدما تعاقد بالفعل مع زميله ومواطنه إسماعيل بن ناصر المتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية عبر مصدر مقرب من النادي التونسي أن الترجي اشترط الحصول على 30 مليون يورو ثمنًا لمهاجمه الذي ساهم في تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2018 اقترابه من لقب نسخة 2019.

يُذكر أن البلايلي عاش تجربة مريرة في مسيرته الكروية، إذ تعرض للإيقاف لمدة عامين بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين المخدرة المحظورة، وقد ارتدى قميص فريق باب سويقة عام 2017.