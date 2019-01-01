بيراميدز يتوصل لاتفاق مع المقاصة حول "هدف الزمالك"

الزمالك خسر السباق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح مسؤولو بيراميدز في التوصل لاتفاق مع مصر المقاصة حول انتقال جون أنتوي المطلوب في الزمالك لصفوف الفريق بدءً من الموسم القادم.

وكان الزمالك قد اتفق بالفعل مع المقاصة على ضم المهاجم الغاني وأرسل القيمة المالية للصفقة، لكن عدم توصله لاتفاق مع أنتوي حول الراتب السنوي أعاق إتمام التعاقد.

ساعات تفصل محمود متولي عن ارتداء قميص الأهلي

وأشارت المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات المصري أن أنتوي أبدى موافقته على اللعب لبيراميدز، وقد توصل الناديان لاتفاق بإتمام الصفقة مقابل 1.5 مليون دولار.

وسبق لأنتوي أن ارتدى قميصي الإسماعيلي والأهلي في مصر والشباب في السعودية، وهو هداف اللاعبين الأجانب في الدوتري المصري، إذ لعب 139 مباراة سجل خلالهم 69 هدفًا وصنع 10 آخرين.

يُذكر أن الزمالك كان قد أعلن ضم أشرف بنشرقي من الهلال السعودي، وقال رئيس النادي أنه سيُعلن عن 6 صفقات جديدة يوم غدٍ الأربعاء.