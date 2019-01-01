السويكت يكشف موقف النصر من عروض حمدالله

مهاجم النصر لديه عدة عروض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح صفوان السويكت الرئيس الجديد للنصر السعودي موقفه والنادي من العروض المقدمة لهداف الفريق "عبد الرزاق حمدالله".

وتألق المهاجم المغربي مع النصر خلال الموسم الماضي، إذ تُوج هدافًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولم يتوقف هنا بل حطم الرقم التاريخي لأعلى عدد من الأهداف في موسم واحد من البطولة والمسجل سابقًا بالنجم حمزة إدريس.

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وقد أثار تألق اللاعب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، وتحدثت الصحافة عن عدد من العروض الجيدة وصلت حمدالله المرتبط مع بطل الدوري السعودي بعقد ينتهي صيف 2021.

السويكت سُئل عن موقف النادي من تلك العروض ومستقبل اللاعب صاحب الـ28 عامًا، فأكد حرص الجميع على بقاء جميع العناصر الممتازة والمؤثرة في الفريق للموسم القادم.

مُضيفًا "سنحافظ على مكتسبات النادي، مع توفير كافة الإمكانيات لتدعيمه فنيًا وزيادة قوة المنظومة بنادي النصر".

يُذكر أن مصدر مسؤول في النادي كان قد نفى كذلك الأنباء التي تحدثت عن سعي الإدارة الجديدة التخلص من المغربي الآخر في صفوف النصر "نور الدين أمرابط" لتقدمه في العمر.