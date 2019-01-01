فيتوريا يطلب من إدارة النصر ضم حارس مرمى

الميركاتو يُغلق في الأول من الشهر القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبحث النصر في الأيام القليلة المتبقية في سوق الانتقالات الصيفي عن حارس مرمى محلي بطلب من المدرب روي فيتوريا.

ويمتلك بطل الدوري السعودي 3 حراس مرمى هم الأسترالي براد جونز والثنائي السعودي وليد عبد الله وزيد البواردي، لكن المدرب البرتغالي يرغب في ضم حارس مرمى جديد ليخدم الفريق محليًا وآسيويًا.

رجل رائع - رجل مخيب | النصر × السد

وكشفت مصادر صحيفة الرياضية السعودية عن رفض إدارة الأهلي عرضًا من النصر لضم حارس مرماهم الذي قضى الموسم الماضي معارًا للباطن، محمد الربيعي اليامي.

وتلقى الربيعي عدة عروض لكن النادي الجداوي يرفض التفريط به.

من جانب آخر، بات يحيى الشهري لاعب وسط الفريق قريبًا من العودة للعب، إذ أفادت الرياضية أنه وصل لمرحلة متقدمة في برنامجه اللياقي الذي بدأه بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي استمر لـ3 أشهر عقب إجرائه عملية جراحية في كتفه خلال مايو الماضي.