ماندجوكيتش وكان على طاولة مفاوضات روما ويوفنتوس

المفاوضات مستمرة حول روجاني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل روما مفاوضاته مع يوفنتوس حول ضم دانييلي روجاني هذا الصيف، لكن الأمر لم يتوقف عند المدافع بل امتد الحديث ليشمل لاعبين آخرين.

إذ أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن المحادثات بين جانلوكا بيتراكي المدير الرياضي لروما مع نظيره في يوفنتوس فابيو باراتيتشي تطرقت للمهاجم ماريو ماندجوكيتش ولاعب الوسط إيمري كان.

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الصحيفة أوضحت أن روما مازال يعمل في السوق باحثًا عن مهاجم يستطيع اللعب في الجناح لتعويض دييجو بيروتي، وقد رأت في ماندجوكيتش الخيار الأفضل خاصة مع استعداد يوفنتوس إعارته مجانًا لكن بشرط التزام الفريق العاصمي بشراء روجاني عقب استعارته للموسم القادم.

تلك الصفقة يُعيق إتمامها رغبة المهاجم الكرواتي البقاء في تورينو حيث يحصل على راتب أعلى من المتوقع له في روما، وكذلك امتلاكه عرضًا من باريس سان جيرمان بامتيازات مالية أفضل، لكن روما سيُحاول الحديث معه في الساعات القليلة القادمة، وليس معلومًا إن كان نجاح النادي في مساعيه سيُخرج نيكولا كالينيتش من حساباته بعدما توصل لاتفاق بالفعل مع أتلتيكو مدريد.

ويرغب يوفنتوس في التخلص من إيمري كان بعدما لم يعد له مكانًا في وسط الفريق، وقد حاول عرضه على برشلونة للحصول في المقابل على إيفان راكيتيتش لكن عرضه رفض من البارسا، ولا يبدو أن روما سيكون قادرًا على ضمه نظرًا لراتبه المرتفع جدًا بالنسبة لسقف الرواتب في العاصمة الإيطالية.