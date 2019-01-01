شباب الأهلي يُنافس الهلال على نجم الإكوادور

اللاعب مطلوب بقوة في الفريق الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال سعي شباب الأهلي دبي لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد مستمرًا، ويبحث النادي عن صانع ألعاب يقود المنظومة الهجومية للفريق.

ويبدو أن النادي اختار الإكوادوري خوان كازاريس صانع ألعاب أتلتيكو مينيرو البرازيلي لتلك المهمة، إذ أفادت الصحف البرازيلية أن شباب الأهلي تقدم بالفعل بعرض لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم القادم.

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وأضافت صحيفة توركيدوريس البرازيلية أن أتلتيكو مينيرو لم يُرسل إجابته بعد على عرض النادي الإماراتي، رغم أنه وصله في يوليو الماضي، لكنه يُفضل بيع اللاعب نهائيًا وليس إعارته.

كما كشفت الصحيفة أن النادي البرازيلي تلقى في بداية الصيف عرضًا سعوديًا لشراء كازاريس مقابل 4 ملايين يورو لكنه رفضه على الفور لرغبته الحصول على عرض مالي أفضل.

وهو ما يعني حاجة شباب الأهلي للتقدم بعرض لشراء اللاعب نهائيًا وبمقابل أعلى من 4 ملايين يورو لضمان الحصول على موافقة النادي البرازيلي.

وكانت المصادر السعودية قد تحدثت عن سعي الهلال لضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا، وأنه تقدم بعرض بالفعل بقيمة 4 ملايين يورو ثم رفعه إلى 5 ملايين مقابل نصف البطاقة التي يمتلكها أتلتيكو منيرو، لكنه لم ينجح في حسم الصفقة حتى الآن.

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