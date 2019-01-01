رسميًا | الوحدة يحتج على تعاقد الجزيرة مع بانتا

النادي أبدى دهشته من سلوك اللاعب والنادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم الوحدة باحتجاج رسمي على تعاقد لاعبه مراد بانتا مع الجزيرة في صفقة انتقال حر.

وكان بانتا قد خرج من حسابات الوحدة تمامًا وتم استبعاده من قائمته وسط الموسم الماضي بسبب ادعائه الإصابة للهروب من لعب المباريات، وسعى النادي لتسويقه هذا الصيف.

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وارتبط اسم اللاعب بعدد من الأندية بالفعل منها الفتح والحزم السعوديين والزمالك المصري، لكن الجزيرة أعلن التعاقد معه لموسم واحد مع إمكانية التجديد لآخر يوم أمس.

وقال مصدر مسؤول من الوحدة لصحيفة الإمارات اليوم "نستغرب بشدة قيام نادي الجزيرة بالتعاقد مع لاعب لايزال مرتبطًا بعقدٍ سارٍ مع ناديه في صفقة انتقال حر في ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة".

أضاف "كما نستغرب تصرف اللاعب نفسه الذي رفض من قبل عدة عروض رسمية تلقاها الوحدة من بعض الأندية الخارجية، وآخرها من ناديي الحزم والفتح السعوديين، اللذين قدما عرضين رسميين".

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الوحدة يمتلك كل الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة موقفه، بجانب أنه يمتلك البطاقة الدولية للاعب المغربي.