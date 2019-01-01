نيدفيد: هناك اهتمام بديبالا، لكن!

أين يتجه ميركاتو يوفنتوس؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بوجود اهتمام بمهاجم الفريق "باولو ديبالا".

ويُحيط الغموض بمستقبل اللاعب الأرجنتيني، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن خروجه من حسابات ماوريتسيو ساري الفنية ورغبته بالتخلص منه.

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وشهدت الساعات الأخيرة بعد الأخبار الجادة حول إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد تتضمن ديبالا وروميلو لوكاكو.

نيدفيد سُئل عن موقف النادي من ديبالا، فأجاب "هناك بعض العروض، هناك بعض الاهتمام، لكننا ننتظر تحركًا ملموسًا لنتخذ قرارنا بهدوء".

وعن اهتمام النادي بمهاجم اليونايتد، أضاف التشيكي "الفوز بالدوري الإيطالي 8 سنوات متتالية يمنحنا شعورًا بأن الفريق قوي بالفعل. لكننا بالتأكيد نحاول دعم الصفوف في سوق الانتقالات. لن أدخل في التفاصيل أو أتحدث عن اللاعبين، لكن دعنا نقول أننا نعمل على الأمر".

يُذكر أن يوفنتوس يضم 3 مهاجمين هم جونزالو هيجواين وماريو ماندجوكيتش ومويس كين، ولكنه يُنافس إنتر بقوة على خدمات المهاجم البلجيكي.