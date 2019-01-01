الأهلي يُجهز 7 ملايين ريال سعودي لغلق ملف أليكسيتش

الأهلي اشترى اللاعب ثم تخلى عنه بعد شهر واحد

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الأهلي يعمل حاليًا على جمع المستحقات المالية الخاصة بلاعبه السابق دانيال أليكسيتش الذي ضمه الفريق بداية الموسم الجاري من الدوري السعودي قبل أن يُقرر التخلي عنه بعد مباراة واحدة من البطولة.

الأهلي كان قد اشترى اللاعب الصربي من ملاتيا سبور التركي مقابل 3.8 مليون يورو بتوصية من مدربه السابق برانكو إيفانكوفيتش، لكن الإدارة قررت التخلي عنه بعد شهر واحد فقط لعدم الاقتناع بمردوده الفني.

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الصحيفة السعودية أوضحت أن الإدارة الأهلاوية تسعى لجمع 7 ملايين ريال سعودي وهو المبلغ المتبقي في عقد اللاعب صاحب الـ28 عامًا في انتظار الحُكم النهائي الذي سيصدر من فيفا خلال الأسبوع القادم بعد اكتمال جميع الاستفسارات بين النادي والاتحاد الدولي.

ومن جانب آخر، نجحت إدارة النادي السعودي في إنهاء الشكوى المقدمة من نادي سبارتا براغ التشيكي لدى الفيفا لتأخر النادي في سداد الدفعة الثانية والأخيرة من مبلغ انتقال الروماني نيكولاي ستانسيو، إذ نجح الأهلي في تسوية ملف القضية تمامًا وكذلك الغرامات المترتبة على تأخر السداد وهو ما يُجنب النادي أي عقوبات من فيفا.