بني ياس ينجح في ضم لاعب وسط الشباب

صفقة مهمة للنادي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة البيان الإماراتية لنجاح نادي بني ياس في التوصل لاتفاق مع لويز أنتونيو لاعب وسط الشباب السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق السماوي سيُتم الإجراءات الخاصة بالتعاقد ويُعلن رسميًا عن الصفقة فور انتهاء اللاعب من الفحوصات الطبية المعتادة، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأول في بداية استعداداته للموسم الجديد.

ويبدأ بني ياس معسكر إعداده لموسم 2019-2020 في 15 يوليو الجاري في الإمارات ومن ثم سيسافر النادي لمعسكره الخارجي في إسبانيا.

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ويُعد أنتونيو أول صفقات بني ياس من اللاعبين الأجانب هذا الصيف، وسيكون بديلًا للكولومبي مايكل أورتيجا الذي رحل بنهاية عقده الموسم الماضي.

ولم يُجدد النادي كذلك عقد لاعبيه، البرازيلي روبسون والهولندي ليروي جورج، مما يعني أنه بحاجة للتعاقد مع لاعبين أجنبين إضافيين قبل انطلاق الموسم الجديد.

كان اللاعب صاحب الـ28 عامًا قد ارتدى قميص الليث في السعودية الصيف الماضي بعد مسيرة جيدة في البرازيل لعب خلالها لعدة أندية أبرزها فلامنجو وسبورت ريسيفا وتشابيكوينسي، وقد وقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق.