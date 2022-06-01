ميركاتو برشلونة.. تجديدات واختيارات دفاعية وحالة وحيدة لرحيل دي يونج

سوق انتقالات ساخن ينتظر برشلونة

يبدأ برشلونة مساعيه في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل الوصول إلى تشكيلة قوية وعقد مجموعة من الصفقات التي تساعده على المنافسة على أكبر عدد من الألقاب في الموسم المقبل.

في هذا الإطار، تبرز العديد من الأسماء والخيارات في رأس المدرب تشافي هيرنانديز.

لاعبون ينتظرون التسجيل

هناك لاعبان وقع برشلونة معهما بشكل رسمي ولكنه ينتظر حسم نسبة من الرواتب كي يتمكن من تسجيلهما، هاتان هما حالتا الدنماركي أندرياس كريسنينسن والإيفواري فرانك كيسيه.

اختيار في الدفاع

على تشافي أن يختار بين مدافعين مميزين في الميركاتو، الأول هو جول كوندي لاعب إشبيلية، صاحب الـ 23 عاما هدف مرجح للعديد من عمالفة أوروبا، والخيار الثاني هو السنغالي كاليدو كوليبالي صاحب الـ 30 عامًا والذي يتبقى عام على عقده مع نابولي.

بيرناردو سيلفا في حالة وحيدة!

من المعروف أن برشلونة يريد بيع نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، ولكن هذا لن يحدث إلا بقدوم اسم كبير آخر هو البرتغالي بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، هذا هو شرط تشافي لدى إدارة لابورتا.

التجديدات

وفقُا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يدرس العديد من ملفات لاعبيه الذتين يريد التجديد لهم، فبعد التجديد لأراوخو واقتراب حسم الكلمة النهائية بالنسبة لجافي، فإن سيرجي روبيرتو أيضًا هو أحد اللاعبين الذين يريد تشافي استمرارهم.

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