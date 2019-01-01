مونييه يُغلق الباب في وجه آرسنال

اللاعب حريص على البقاء في فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى توماس مونييه رغبته بالبقاء في صفوف فريقه باريس سان جيرمان الذي انضم له صيف 2016 ويرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2020.

وكان اللاعب البلجيكي قد ارتبط بالانتقال لصفوف آرسنال ومانشستر يونايتد، وإن خرج الثاني من دائرة المهتمين به بعد تعاقده مع آرون بيساكا من كريستال بالاس.

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مونييه تحدث عن مستقبله لفرانس فوتبول مؤكدًا رغبته البقاء في العاصمة الفرنسية والقتال على فرصه لتجديد عقده والبقاء طويلًا مع باريس سان جيرمان، ليُغلق الباب في وجه آرسنال وغيره من الأندية المهتمة به.

إذ قال "النادي يعلم نواياي، أريد البقاء في باريس، المدراء يعلمون أنني مرحب بقضاء موسمي الرابع هنا وتوقيع عقد جديد مع النادي، القرار يعود لهم، هم فقط أصحابه".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا بدأ 19 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وقد واجه منافسة شرسة على مقعده الأساسي من المخضرم داني ألفيش والشاب الواعد تيلو كيرير.