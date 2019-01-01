جايبور يكشف سبب موافقته اللعب للوصل

المهاجم الأرجنتيني يكشف بعض الأسرار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف فيرناندو جايبور السبب الذي دفعه للرحيل من إنديبيندينتي الأرجنتيني والانضمام لفريق الوصل الإماراتي.

وانضم جايبور لصفوف الإمبراطور بالإعارة حتى نهاية الموسم القادم مقابل 700 ألف دولار مع حق شرائه نهائيًا مقابل 3.5 مليون دولار.

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وأوضح اللاعب في تصريحات أخيرة أن البحث عن الاستمرارية في اللعب كان خلف قرار الرحيل عن ناديه، موضحًا "قالوا لي في إنديبيندينتي أنني لن أكون اللاعب الأساسي وأن الأولوية ستكون للاعب آخر على حسابي، لهذا لم يُمكنني المجازفة بعدم اللعب بانتظام".

أضاف "اتخذت قراري بالقدوم للوصل، وآمل أن أحصل معه على فرصة اللعب باستمرار".

المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الوصل أكدت أن جايبو صاحب القميص رقم 8 حجز مقعده بالفعل في تشكيل المدرب لورينت ريجيكامب بعد تألقه خلال التدريبات والمباريات الودية في معسكر الفريق الخارجي، والذي أقيم في النمسا.

يُذكر أن جايبور صاحب الـ27 عامًا لعب 45 مباراة مع إنديبندينتي الذي انضم إليه في يناير 2018، وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7، ويمتلك الفريق 70% من بطاقته.