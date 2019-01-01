لوسيسكو للهلال: شكرًا للثقة وفرصة تدريب أشهر فرق آسيا

المدرب الجديد للهلال يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب الروماني رازفان لوسيسكو عن شكره لإدارة الهلال السعودي للثقة به ومنحه فرصة تدريب أشهر فرق قارة آسيا، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا لإسعاد جماهير الفريق الكبيرة.

وكان الزعيم السعودي قد أعلن رسميًا توقيعه مع لوسيسكو لقيادته فنيًا الموسم القادم، ونشر تويتر الهلال مقطع فيديو يتحدث المدرب خلاله للمرة الأولى بعد توليه هذا المنصب.

وبدأ لوسيسكو حديثه بتوجيه الشكر للنادي، مضيفًا "أولًا أشكركم على ثقتكم ومنحي فرصة تدريب أشهر فرق آسيا".

"أعلم أن الحماس والعاطفة الجماهيرية كبيرة تجاه هذا الفريق، وأدرك أن الجماهير لديها آمال وطموحات كبيرة، وأنا أشعر بالمسؤولية تجاه ذلك".

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واصل "أنا شخصيًا والطاقم المساعد لي سنأتي للعمل بكل جد وإخلاص لتقديم موسم ناجح وإسعاد جماهير الهلال".

أضاف "أعلم أن جمهور الهلال لا يعلم شيئًا عني، أتيت من بلاد مختلفة وثقافة أخرى وتنافس رياضي مختلف، سنبذل أنا وجهازي الفني قصارى جهدنا لننال رضا واحترام الجمهور".

وأتم المدرب السابق لباوك اليوناني تصريحاته بتوجيه الشكر لرئيس الهلال فهد بن نافل لاختياره إياه لتدريب الفريق.