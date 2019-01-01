لوسيسكو يختار جهازه الفني من إيطاليا واليونان

المدرب الجديد للهلال يجلب طاقمه الفني معه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي رسميًا اليوم تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريبه الموسم القادم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الفني للمدرب الشاب سيضم مدربين من إيطاليا واليونان، سيعملون معه في الإشراف على تدريبات الزعيم خلال الموسم القادم.

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ويضم الجهاز الفني الثلاثي الإيطالي دييجو لونجو وكريستيانو باتشي وماتيو سابتافورا، ويعمل الأول والثاني كمساعدين للمدرب، فيما سيكون الثالث مسؤولًا عن اللياقة البدنية .

ومن اليونان سيتواجد جرجيوس سكياثيتيس في منصب مدرب حراس المرمى، وأبوستولوس بابافاسيليو كمدرب مسؤول عن تطوير المهارات الأساسية للاعبين، وأخيرًا جيانيس ثومايديس كمحلل تقني.

يُذكر أن لوسيسكو كان قد قاد باك اليوناني الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري بعد غياب 34 عامًا.