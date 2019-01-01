الهلال يطير للنمسا، وخربين وبن شرقي خارج البعثة

عموري وكارلوس إدواردو ضمن القائمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تطير فجر الثلاثاء بعثة الهلال السعودي إلى النمسا، حيث يُقيم الفريق معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020.

وأعلن تويتر الهلال أن اللاعبون أنهوا خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراءات الفحوصات الطبية المعتادة، وأن عمر عبد الرحمن عموري سيُواصل برنامجه التأهيلي في المعسكر حتى يحين موعد عرضه على الطبيب رامون كوجات مجددًا للوقوف على حالته الصحية والبدنية.

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وأعلن النادي قائمة اللاعبين المسافرين غدًا للنمسا، وضمت كلًا من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتمبي جوميس، نواف العابد، عمر عبدالرحمن، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي، محمد جحفلي.

ويغيب عن البعثة المهاجمين أشرف بن شرقي وعمر خربين، وأوضح النادي أن إجراءات إصدار تأشيرة السفر للاعبين حالت دون سفرهما مع الفريق.

وأضاف أن الثنائي المغرب والسوري سيتدربان في مقر النادي بالرياض بدءً من الغد، على أن يلحقا بالبعثة فور انتهاء إجراءات سفرهما.

يُذكر أن الغموض يُحيط بمستقبل العديد من لاعبي الفريق خاصة الأجانب، إذ تتحدث التقارير الصحفية أن الزعيم قرر التخلي عن الرباعي سوريانو والحبسي وبويتا وبن شرقي.