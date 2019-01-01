الهلال يُعلن رحيل عموري للإمارات

اللاعب كان من المفترض أن يعود اليوم إلى النمسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال رسميًا رحيل عمر عبد الرحمن "عموري" للإمارات بعد نهاية برنامجه العلاجي في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتحدثت عدة تقارير في وقت سابق اليوم عن تأجيل الهلال عودة عموري لمعسكر النمسا الخارجي الإعدادي للموسم الجديد حتى يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية عند طبيب مختلف للاطمئنان تمامًا لحالته الصحية والبدنية قبل تجديد عقده.

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وتأكدت تلك الأخبار رسميًا عبر تويتر الهلال، إذ أعلن النادي أن صاحب الـ27 عامًا أنهى برنامجه العلاجي في برشلونة تحت قيادة الطبيب رامون كوجات.

وأضاف الحساب الرسمي للزعيم على تويتر أن عموري غادر إلى الإمارات لإجراء اختبارات طبية على موضع إصابته في مركز فيفا الطبي في دبي.

وأعلن الزعيم كذلك وصول مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميس لفندق إقامته في مدينة لينز النمساوية، بعد خضوعه لفحوصات طبية دورية.

ويُواصل النادي السعودي تدريباته الإعدادية للموسم الجديد في النمسا، وسط الحديث عن عدد من الملفات الشائكة أبرزها تجديد عقد عموري والصفقات الجديدة وقضية مدافعه الشاب متعب المفرج المتابع من النصر.