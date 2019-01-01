الهلال يُزاحم النصر والاتحاد على ضم كمارا

سباق قوي على ضم اللاعب السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اقتحم الهلال بشكل مفاجئ سباق التعاقد مع هارون كمارا لاعب القادسية الذي يتصارع على ضمه النصر والاتحاد.

وكان النصر قد توصل لاتفاق مع القادسية على ضم اللاعب لكن عدم ترشح الرئيس السابق سعود آل سويلم لفترة الرئاسة الجديدة وعدم حسم الانتخابات حتى الآن أوقف كل شيء، وفتح الباب لدخول أندية أخرى.

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وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن القادسية يمتلك 3 عروض لشراء اللاعب أفضلها من النصر، وقد أخبرها الرئيس مساعد الزامل أن شخصية هلالية اتصلت به في ساعة متأخرة من أمس الأول لتسأل عن إمكانية التعاقد مع كمارا.

وأشار الزامل لإمكانية تحول الهلال لمنافس جدي خلال الأيام القادمة في حال أخذت الاتصالات طابع الجدية، مؤكدًا وجود عرضين رسميين سابقين من النصر والاتحاد للاعب المرتبط معهم بعقد يمتد حتى عام 2023، واصفًا عرض العالمي بأنه الأكثر جدية والأعلى في القيمة المالية.

وفي التفاصيل، أوضح الزامل أن النصر وعد بتسديد قيمة الشراء دفعة واحدة فيما عرض الاتحاد التسديد على 4 دفعات، لكنه رفض في نفس الوقت استبعاد بقاء كمارا في القادسية حال قرر المدرب يوسف المناعي ذلك.

وأتمت الرياضية تقريرها بأن عرض النصر وصل إلى 15 مليون ريال سعودي، فيما عرض الاتحاد 7 ملايين ريال ونصف مع لاعبين من الاتحاد، فيما لم يُكشف عن قيمة العرض الهلالي.