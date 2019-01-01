سلمان الفرج يُغادر إلى فرنسا، والهلال يبحث عن ظهير أيمن

آخر تطورات معسكر الهلال في النمسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل الهلال سعيه لدعم صفوف الفريق باللاعبين المناسبين والمطلوبين قبل انطلاق الموسم الجديد بمواجهة أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بداية أغسطس القادم.

وأفادت مصادر صحفية أن الهدف الجديد للنادي بعد تعثر ضم هارون كمارا من القادسية هو ظهير أيمن محلي يستطيع لعب دور البديل للنجم محمد البريك.

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إذ لا يمتلك الزعيم أي ظهير أيمن بخلاف البريك، وهو ما اضطره أحيانًا لاستخدام الظهير الأيسر "ياسر الشهراني" في هذا المركز خلال الموسم الماضي.

من جانب آخر، ينضم عمر خربين لتدريبات الفريق في معسكره الإعدادي في مدينة لينز النمساوية صباح اليوم بعدما تسلم تأشيرة الدخول للنمسا، على أن يخضع لبرنامج بدني خاص.

وغادر سلمان الفرج إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها أسفل البطن في مايو الماضي تحت إشراف المستشار الطبي للنادي "جان مارسيل".

ويستعد الهلال لخوض مبارياته الودية الثالثة مساء اليوم وستكون ضد بودافوكي المجري، ومن المتوقع أن يخوضها المدرب رازفان لوتشيسكو بتشكيل مغاير عن الذي لعب به المباراة السابقة، إذ من المتوقع أن يلعب المدافع الجديد جانج هيون سو بجانب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.