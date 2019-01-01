فوزير يصل الرياض، والنصر يدرس العروض المقدمة له

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصل المغربي محمد فوزير العاصمة السعودية "الرياض" للانضمام لمعسكر فريقه "النصر" الإعدادي للموسم الجديد.

وتأتي تلك الخطوة رغم خروج اللاعب من حسابات بطل الدوري السعودي.

وكان فوزير قد ارتدى قميص العالمي في صيف 2017 قادمًا من الفتح الرباطي المغربي.

الآسيوي يُحدد الملاعب المحايدة لمباراة الاتحاد في دوري الأبطال

وقد أعير بعد موسم واحد فقط إلى اتحاد طنجة الذي نقله بدوره بالإعارة 6 أشهر لفريق أحد السعودي في يناير الماضي.

وتلقى اللاعب صاحب الـ27 عامًا عروضًا من تركيا والمغرب للحصول على خدماته، خاصة مع ارتباطه بعقد ينتهي بعد موسم واحد مع النصر.

وتدرس الإدارة حاليًا تلك العروض لاختيار الأفضل منها، سواء للنادي أو اللاعب.

من جا

تعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي 👇https://t.co/truUwxpoWX pic.twitter.com/jdZwVUteTg — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 7, 2019

نب آخر، يُواصل يحيى الشهري لاعب وسط النصر برنامجه التأهيلي في دبي تحت إشراف الطبيب مبارك المطوع عقب إجرائه عملية جراحية في مفصل الكتف.