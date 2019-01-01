صحيفة | النصر يتعاقد مع لاعب وسط فيتوريا جيماريش

اللاعب وقع عقده مع الفريق الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات النصر الإماراتي قريبًا من التعاقد مع أنتونيو كارفاليو الشهير بتوزيه لاعب وسط فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وأفادت صحيفة أوجوجو البرتغالية أن توزيه صاحب الـ26 عامًا لم يُجدد عقده مع فيتوريا جيماريش الذي سينتهي في الـ30 من يونيو الجاري.

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وأضافت أن اللاعب البرتغالي ودع جماهير فريقه وزملاءه بالفعل في الأيام الأخيرة، ويستعد حاليًا للسفر إلى الإمارات والانضمام للنصر، إذ سيوقع على عقد يمتد لمدة عامين.

يُذكر أن توزيه بدأ مسيرته الكروية مع بورتو، وانضم لصفوف فيتوريا جيماريش صيف 2015، وقد خاض في الموسم الأخير 31 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3.

ويُجيد توزيه اللعب كلاعب ارتكاز ولاعب وسط أيمن وجناح أيمن، وسبق له تمثيل منتخبات البرتغال الشابة وخاض 12 مباراة مع البرتغال تحت 20 عامًا.