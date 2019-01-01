لويز أنتونيو يُوجه رسالة وداعية للشباب

اللاعب انتقل إلى بني ياس الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه لويز أنتونيو لاعب بني ياس الحالي رسالة وداعية لناديه السابق "الشباب السعودي".

وأتم لاعب الوسط البرازيلي انتقاله للفريق الإماراتي يوم الأحد الماضي بعد توقيعه مخالصة مالية مع الشباب الذي انضم له صيف 2018.

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وقد خاض مع الليوث 29 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف واحد.

ونشر صاحب الـ28 عامًا تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها "أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق الشباب السعودي على حُسن استضافته لي ولعائلتي. كان موسمًا رائعًا تعلمت فيه الكثير".

أضاف "لدي إحساس أنني أغادر بعدما بذلت قصارى جهدي على أرض الملعب. شكرًا الشباب على كل شيء".

يُذكر أن تدريبات الشباب الإعدادية للموسم الجديد انطلقت اليوم على ملعب النادي الرديف بقيادة مدرب اللياقة البدنية "سلطان القنوي".