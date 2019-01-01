الزمالك يطلب "وساطة" تركي آل الشيخ لضم كينو

هل ضم الزمالك كينو لاعب بيراميدز؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى رئيس نادي الزمالك للتعاقد مع كينو لاعب بيراميدز هذا الصيف لدعم هجوم فريقه.

وأشارت المصادر الصحفية لأن النادي الأبيض يسعى لإبرام صفقة كبيرة للرد على تعاقد الأهلي ألو ديانج وتجديد إعارة رمضان صبحي وكذلك تمرد جناح الفريق "محمود كهربا".

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وأضافت أن رئيس الزمالك تواصل في الساعات الأخيرة مع المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ليطلب منه التوسط لدى المالك الجديد للموافقة على انتقال الجناح البرازيلي المتميز "كينو" للزمالك على سبيل الإعارة الموسم القادم.

وطلب الرئيس من آل الشيخ دعم تلك الصفقة لتكون آخر هدية منه لجماهير الزمالك، ولم يتلق المستشار المصري ردًا حاسمًا من الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم العربي، خاصة مع قراره الانسحاب من الكرة المصرية نهائيًا.

يُذكر أن كينو ارتدى قميص بيراميدز الصيف الماضي وقد تألق للغاية خلال الموسم الجاري ويراه العديد من المتابعين اللاعب الأفضل في الدوري المصري حاليًا.