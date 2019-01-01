خالد جلال يطلب عودة مصطفى محمد للزمالك

اللاعب المعار للجيش قد يعود للفريق الأبيض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلب خالد جلال المدير الفني للزمالك من إدارة النادي استعادة المهاجم مصطفى محمد من طلائع الجيش.

وتألق مصطفى محمد مع طنطا خلال موسم 2016-2017، لكن ذلك لم يشفع له عند مسؤولي النادي الأبيض الذين قرروا إعارته مجددًا لكن لطلائع الجيش تلك المرة.

وأوضحت تقارير صحفية أن الزمالك سيحسم موقف المهاجم نهائيًا بعد العودة من معسكر قبرص الذي انطلق اليوم، سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددًا للجيش أو غيره من الأندية المهتمة.

ستيرلينج: أريد اللعب خارج إنجلترا، لكن ليس في ألمانيا

ويستعد الزمالك لخوض 4 مباريات ودية في معسكره في قبرص، ستكون الأولى أمام إيل ليماسول بطل كأس قبرص يوم 5 يوليو القادم، ومن ثم سيلعب أيام 8 و10 و12 يوليو.

ويستمر المعسكر القبرصي لبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية لـ13 يومًا، يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته في القاهرة تمهيدًا لاستكمال الموسم في يوليو القادم.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث حاليًا في الدوري المصري الذي يتصدره الأهلي.