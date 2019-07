كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الرائد رسميًا تعاقده مع آرنود ديوم في صفقة انتقال حر.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي العودي على تويتر توقيع اللاعب الكاميروني على عقد يمتد لعامين قادمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق هارتس الإسكتلندي.

وحاول فريق هارتس تمديد عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا، فيما وصله عرض من فريق ليماسول القبرصي، لكن ديوم فضل التوقيع للرائد وخوض تجربة جديدة في المنطقة العربية.

وقد سبق للاعب الوسط أن ارتدى قمصان أندية أندرلخت البلجيكي ورودا الهولندي وأكهيسار سبور التركي وبوزنان البولندي قبل أن ينضم للفريق الإسكتلندي في سبتمبر 2015.

وكان ديوم جزءً من منتخب الكاميرون الذي خاض غمار كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر وخرج من دور الـ16 بعد الخسارة المثيرة أمام نجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقد خاض اللعب 106 مباراة في الدوري الإسكتلندي سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 15.

