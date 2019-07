رسميًا | أولمبياكوس يُعلن ضم يوسف العربي من الدحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أولمبياكوس رسميًا تعاقده مع يوسف العربي مهاجم الدحيل القطري.

وسيعود المهاجم المغربي للعب في أوروبا بعد 3 مواسم قضاها في قطر، إذ انضم للدحيل صيف 2016 قادمًا من غرناطة الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية الأخيرة أن صاحب الـ32 عامًا تلقى عدة عروض أوروبية من إيطاليا وتركيا وإسبانيا، لكنه فضل التوقيع لوصيف الدوري اليوناني خاصة أنه سيسمح له باللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ووقع العربي عقدًا مع الفريق اليوناني يمتد لـ3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق القطري.

ويُعد العربي ثاني لاعب من شمال أفريقيا يضمه أولمبياكوس، إذ كان قد أعلن تعاقده مع العربي هلال سوداني مهاجم منتخب الجزائر قبل عدة أسابيع.

يُذكر أن المهاجم الفذ لعب 41 مباراة بمنتخب المغرب سجل خلالهم 15 هدفًا، وكان قد ارتدى قميص الهلال السعودي موسم 2011-2012.

