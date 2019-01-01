محمد فوزي يقترب من البقاء في الجزيرة

التفاصيل المالية تُبعد اللاعب عن الشارقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مستقبل محمد فوزي سيشهد تغييرًا عما كان متوقعًا خلال الأيام الماضية، إذ بات اللاعب أقرب للبقاء مع فريقه الجزيرة.

المدافع صاحب الـ29 عامًا تلقى عرضًا من بطل دوري الخليج العربي "الشارقة" خلال الأسابيع الماضية، وكان قريبًا من قبوله والرحيل عن فريقه رغم ارتباطه معه بعقد يمتد لعامين قادمين.

الثلاثي الكويتي يُوقع عقود مشاركته في النسخة الجديدة من البطولة العربية

لكن المصادر الصحفية المتابعة أكدت اليوم الأربعاء أن فوزي بات يميل لرفض عرض الشارقة لتواضعه ماليًا، إذ يقل الراتب المعروض عليه كثيرًا عما يتقاضاه مع "فخر أبو ظبي".

يُذكر أن فوزي كان قد ارتدى قميص الجزيرة عام 2016 قادمًا من العين، وقد سبق له اللعب مع بني ياس والأهلي، وخاض 37 مباراة مع منتخب الإمارات.

وقد لعب 24 مباراة في الموسم الأخير من دوري الخليج العربي و5 مباريات في كأس الخليج العربي و4 مباريات في دوري أبطال آسيا، بجانب مباراة كأس السوبر الإماراتي.