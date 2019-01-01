رسميًا | التعاون يُوقع عقدًا احترافيًا مع إبراهيم العتيبي

الفريق يُواصل استعداداته للموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن التعاون رسميًا توقيعه عقدًا احترافيًا مع إبراهيم العتيبي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي السعودي على تويتر أن العتيبي وقع على عقد يمتد لـ3 مواسم قادمة.

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وتم توقيع العقود بحضور علي الشايعي نائب رئيس النادي واللاعب ووكيل أعماله "عبد الله المحمدي".

ويُدشن الفريق اليوم تدريباته الإعدادية للموسم الجديد 2019-2020 بقيادة المدرب الجديد باولو سيرجيو الذي خلف البرتغالي بيدرو إيمانويل.

ونجح التعاون في تقديم موسم رائع في 2018-2019، إذ أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في المركز الثالث خلف النصر والهلال، وتُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على اتحاد جدة في المباراة النهائية بعدما كان قد أقصى الزعيم من نصف النهائي.

ومنح المدرب سيرجيو اللاعب البوروندي "سيدريك أميسي" إجازة خاصة بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر.