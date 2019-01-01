الأهلي يُسوق سانتوس في معسكر النمسا

اللاعب خرج من الحسابات الفنية للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحاول أهلي جدة السعودي تسويق مدافعه أدريلان سانتوس في معسكره الخارجي بالنمسا، والذي ضمه خلال يناير الماضي بعد نهاية عقده مع فالنسيا الإسباني.

وأجمعت المصادر الصحفية أن اللاعب البرازيلي أصبح خارج الحسابات الفنية للنادي بعدما رفض المدرب برانكو إيفانكوفيتش استمراره في الفريق.

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وقد قرر النادي اصطحاب اللاعب صاحب الـ30 عامًا معه للنمسا حيث سيتم إشراكه في المباريات الودية الإعدادية للموسم الجديد لمحاولة تسويقه وبيعه لنادٍ آخر.

وأبعد المدرب الكرواتي لاعب الفريق التشيلي "كلاوديو بايزا" عن قائمة الفريق المسافرة للنمسا والتي ضمت 32 لاعبًا شملت اسم مصطفى بصاص رغم غيابه عامين على الأهلي.

وخلت القائمة كذلك من عدة أسماء مثل حارس المرمى أحمد الرحيلي والجناح أحمد الزين ولاعب الوسط أيمن الخليف.

وضمت القائمة كلًا من: حمد العويس وياسر المسيليم وباسم البقي ومحمد اليامي ويزيد البكر وسعيد المولد وعبدالله حسون ومحمد آل فتيل وزعتز هوساوي ومحمد البصاص وعبدالله خطيب وعبد الباسط هندي ومحمد الخبراني وأدريان سانتوس وحسين عبدالغني وخالد البركة وهاني الصبياني ويوسف الحربي ونوح الموسى وعمر الزيني وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وسلطان مندش وعبد الرحمن غريب ومصطفى البصاص وعلي الأسمري وسلمان المؤشر وعمر السومة ومهندي عسيري وعثمان الحاج وديجانيني تافاريس.

ومن المتوقع أن يصل الفريق للنمسا يوم الأحد القادم، وسيصل المدرب برانكو قبل ساعات من وصول اللاعبين الذين حصلوا على أجازة لمدة 48 ساعة.